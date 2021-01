Halo Infinite avrà una modalità multiplayer che migliorerà costantemente ' grazie ai feedback dei giocatori'

(Di venerdì 29 gennaio 2021)apporterà un cambiamento nel franchise, visto che la suasarà free-to-play. A tal proposito 343 Industries ha parlato ulteriormente di questo cambiamento, affermando che ideisaranno di vitale importanza per apportare modifiche ad unache si appresta a diventare un "vero servizio". Attraverso un post sul blog, lo studio di sviluppo ha affermato che farà il suo meglio per rispettare i 20 anni di storia die cercare di accontentare il maggior numero possibile diche hanno preferenze diverse per l'esperienza. "Dato che il nostrofree-to-play si trasformerà in un vero servizio, è più importante che mai ...

Quandoverrà lanciato entro la fine dell'anno, arriverà su una serie di piattaforme con capacità hardware completamente diverse. Le versioni Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One (che non è ...apporterà un cambiamento nel franchise, visto che la sua modalità multiplayer sarà free - to - play. A tal proposito 343 Industries ha parlato ulteriormente di questo cambiamento, ...In un nuovo e lungo post pubblicato sul blog ufficiale della serie, 343 Industries ha fornito moltissime nuove informazioni su Halo Infinite, il suo stato dello sviluppo e tanti altri dettagli. Dopo a ...343 Industries rassicura i fan di Halo Infinite: il gioco 'sarà ottimizzato per girare al meglio su tutte le piattaforme'.