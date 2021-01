Governo, Salvini “Non se ne può più di questo teatrino” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “E’ andata bene, speriamo che vada bene per gli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini all’Italpress dopo il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni sulla crisi di Governo. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) “E’ andata bene, speriamo che vada bene per gli italiani”. Così il leader della Lega Matteoall’Italpress dopo il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni sulla crisi di. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - matteosalvinimi : Altro che “autonomisti”, qualcuno è solo poltronaro. Un governo più lontano dai bisogni di imprenditori e lavorator… - fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - CordaniTeresa : RT @ilruttosovrano: Consultazioni, centrodestra al Quirinale con idee diverse: Tajani disponibile a governo di unità nazionale, Meloni vuol… - sandraebasta : RT @ilruttosovrano: Consultazioni, centrodestra al Quirinale con idee diverse: Tajani disponibile a governo di unità nazionale, Meloni vuol… -