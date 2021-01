Cammina lungo il fiume e trova una bomba della Seconda Guerra Mondiale

lore526 : RT @pierpi13: La strada percorribile più lunga del mondo va da Città del Capo a Magadan (Russia), ci sono ponti che attraversano i fiumi, n… - CDR38959346 : RT @pierpi13: La strada percorribile più lunga del mondo va da Città del Capo a Magadan (Russia), ci sono ponti che attraversano i fiumi, n… - GVCCIHVDID : RT @xonedkeviiinx: @GVCCIHVDID seguimi nel buio lungo questa strada cammina con me qualsiasi cosa accada - xonedkeviiinx : @GVCCIHVDID seguimi nel buio lungo questa strada cammina con me qualsiasi cosa accada - nemboc : RT @pierpi13: La strada percorribile più lunga del mondo va da Città del Capo a Magadan (Russia), ci sono ponti che attraversano i fiumi, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cammina lungo

UdineToday

Un uomo di 60 anni, mentre si trovava sul greto del Tagliamento, nella frazione di Cimano a San Daniele del Friuli , ha ritrovato una bomba da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale in cattivo ...Che non si rimanga in terra di nessuno troppo a, perché il paese non lo accetterebbe. Il ... Oggi sisu macerie. I partiti, ai quali la Costituzione affida la responsabilità di ...Claudio Ranieri e la sua squadra hanno percorso un lungo cammino che li ha portati al giro di boa a quota 26 punti."Domenica 31 gennaio sarà praticamente l'ultimo giorno di permanenza in monastero. Sono stati quasi tre mesi di Marocco contando la prossima settimana dal 1 all'8 febbraio quando prenderò l'aereo da C ...