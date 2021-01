Autostrade, la Ue chiede chiarimenti al governo sulle nuove norme: “A rischio certezza del diritto e prerogative soci di minoranza” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella già di per se complicatissima vicenda Autostrade si inserisce ora anche la Commissione europea e il primo passo lo fa in direzione di Aspi e dei Benetton. La Commissione Ue ha infatti scritto all’Italia per chiedere chiarimenti in merito alle “nuove misure legislative applicabili ai contratti di concessione autostradale“. Bruxelles si muove dopo che alcuni azionisti di minoranza di Atlantia hanno presentato un formale ricorso. Tra questi il fondo britannico Tci, che negli ultimi tempi ha molto rafforzato la sua partecipazione. La lettera, anticipata dal Corriere della Sera, fa riferimento alle norme del Milleproroghe 2019 introdotte in relazione alla vertenza su Autostrade che però nella missiva non è mai citata esplicitamente. Bruxelles scrive di aver “ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella già di per se complicatissima vicendasi inserisce ora anche la Commissione europea e il primo passo lo fa in direzione di Aspi e dei Benetton. La Commissione Ue ha infatti scritto all’Italia perrein merito alle “misure legislative applicabili ai contratti di concessione autostradale“. Bruxelles si muove dopo che alcuni azionisti didi Atlantia hanno presentato un formale ricorso. Tra questi il fondo britannico Tci, che negli ultimi tempi ha molto rafforzato la sua partecipazione. La lettera, anticipata dal Corriere della Sera, fa riferimento alledel Milleproroghe 2019 introdotte in relazione alla vertenza suche però nella missiva non è mai citata esplicitamente. Bruxelles scrive di aver “ricevuto ...

Noovyis : (Autostrade, la Ue chiede chiarimenti al governo sulle nuove norme: “A rischio certezza del diritto e prerogative s… - silvano747 : RT @gyomax8: Eccone un altro che non si chiede chi ha dato ai Benetton la guida di Autostrade e attende che il #M5S risolva i contratti cap… - Antipiretico1 : RT @gyomax8: Eccone un altro che non si chiede chi ha dato ai Benetton la guida di Autostrade e attende che il #M5S risolva i contratti cap… - magdulka64 : RT @gyomax8: Eccone un altro che non si chiede chi ha dato ai Benetton la guida di Autostrade e attende che il #M5S risolva i contratti cap… - soniabetz1 : RT @gyomax8: Eccone un altro che non si chiede chi ha dato ai Benetton la guida di Autostrade e attende che il #M5S risolva i contratti cap… -