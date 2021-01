Alessandra De Angelis positiva al Covid-19: la brutta notizia a pochi giorni dal parto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandra De Angelis a pochi giorni dal parto è risultata positiva al Covid-19: l’ex di Temptation Island quasi a fine gravidanza ha ricevuto la brutta notizia. Una brutta notizia arriva per Alessandra De Angelis. L’ex di Temptation Island ha scoperto ieri, giovedì 28 gennaio, di essere positiva al Covid-19. La napoletana in dolce attesa ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 29 gennaio 2021)Dedalè risultataal-19: l’ex di Temptation Island quasi a fine gravidanza ha ricevuto la. Unaarriva perDe. L’ex di Temptation Island ha scoperto ieri, giovedì 28 gennaio, di essereal-19. La napoletana in dolce attesa ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

screnni : Alessandra De Angelis in procinto di partorire è risultata positiva al Covid. Nonostante gli strafalcioni che ha… - gossipblogit : Alessandra De Angelis di Temtpation Island positiva al Covid-19 a pochi giorni dal parto (video) - Notiziedi_it : Alessandra De Angelis incinta e positiva al coronavirus. Le lacrime del marito sui social - Novella_2000 : Ex protagonista di Temptation Island positiva al covid a pochi giorni dal parto: lo sfogo in lacrime (VIDEO) -