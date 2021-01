Vanessa Incontrada distrutta | stavolta sarà difficile rialzarsi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.finisce ancora nel mirino delle critiche del web. Ecco com’è andata la vicenda nei minimi dettagli e nello specifico.è uno dei personaggi che fa sempre e comunque discutere per alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti. Recentemente la spagnola ha fatto preoccupare tanto tutti i suoi fan per alcuni problemi di salute

cmarzolesi : Bella!! Bella!! Bella!! Bella la nuova campagna moda curvy di Dolce & Gabbana Bella l'idea di ispirarsi ai quadri d… - Ballerinadijazz : RT @lusurpateur_: Boom: Vanessa Incontrada nuova testimonial di Dolce & Gabbana - martinaland15 : RT @rakyarte: No scusate ma vorrei soffermarmi sulla bellezza di Vanessa Incontrada nella pubblicità di Dolce e Gabbana! Sono estasiata! ??… - Noovyis : (Vanessa Incontrada: lo spot Activia 'gonfia' le polemiche: 'La pancia piatta non è la tua') Playhitmusic - - TiinaAlvesalo : RT @vogue_italia: Vanessa Incontrada è il nuovo volto curvy Dolce & Gabbana. Tutte le foto qui ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

TGCOM

L’attrice attaccata in passato per la sua fisicità trasformata dagli stilisti nella protagonista di una serie di quadri ispirati all’opulenta e seducente fisicità di Rubens ...Sui social, Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta replica a un commento di chi gli dice di stare 'attento al turco'.