Scende il numero dei positivi a Olbia | Nizzi contro la zona arancione

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Visited 132 times, 133 visits today) Notizie Simili: Finisce il mandato da sindaco per Mannironi:… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano die… Torna la, la rabbia ...

insuperabili_it : A 4??3?? anni c'è chi si siede sul divano a guardare una partita e chi si mette i guanti e scende in campo. ?? Tanti… - PugliaStream : Covid, 995 nuovi casi e 30 decessi. In Puglia numeri ancora allarmanti, ma scende il numero degli attualmente posit… - infoitinterno : COVID A POZZUOLI/ Scende ancora il numero dei contagiati: nelle ultime 24 ore solo il 2% di tamponi positivi - Notiziedi_it : COVID A POZZUOLI/ Scende ancora il numero dei contagiati: nelle ultime 24 ore solo il 2% di tamponi positivi - Pozzuoli21 : #covid #pozzuoli #tamponi #guariti #contagiati COVID A POZZUOLI/ Scende ancora il numero dei contagiati: nelle ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Scende numero

La Sicilia

Il primo cittadino: "Non capiamo la decisione del ministero di declassare la nostra regione in zona arancione" ...Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Il governatore veneto commenta le ultime notizie sul Coronavirus, i dati del contagio, il caso scuola con i test sugli studenti, ...