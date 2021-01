“Ristori anche per il 2021, e prolungamento della cassa integrazione”, conferma Gualtieri (Di giovedì 28 gennaio 2021) ”Siamo consapevoli della fase difficile per il Paese. Le prolungate chiusure di interi settori hanno un impatto molto pesante. Questi settori, tante imprese, lavoratori, famiglie stanno pagando un prezzo molto pesante e le misure del governo possono attutire l’impatto della crisi, ma eliminarlo completamente purtroppo è molto difficile’’. Beh in effetti non è che ci vuole la palla di vetro tuttavia, come è giusto che sia, un ministro dell’Economia ha il dovere di tenere sotto controllo la situazione, così da farsi trovare pronto in merito ad ogni argomento relativo alla situazione economica sociale. Dunque, proprio in virtù di tutto questo, Gualtieri sta lavorando per ‘ammortizzare’ – allungandolo quanto possibile – il fine blocco dei licenziamenti che, dal prossimo marzo rischia di trasformare a rischio qualcosa come 600mila posti di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) ”Siamo consapevolifase difficile per il Paese. Le prolungate chiusure di interi settori hanno un impatto molto pesante. Questi settori, tante imprese, lavoratori, famiglie stanno pagando un prezzo molto pesante e le misure del governo possono attutire l’impattocrisi, ma eliminarlo completamente purtroppo è molto difficile’’. Beh in effetti non è che ci vuole la palla di vetro tuttavia, come è giusto che sia, un ministro dell’Economia ha il dovere di tenere sotto controllo la situazione, così da farsi trovare pronto in merito ad ogni argomento relativo alla situazione economica sociale. Dunque, proprio in virtù di tutto questo,sta lavorando per ‘ammortizzare’ – allungandolo quanto possibile – il fine blocco dei licenziamenti che, dal prossimo marzo rischia di trasformare a rischio qualcosa come 600mila posti di ...

