Paragone va in radio a dire che tutti lo schifano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se ci sarà il Conte ter, sarà a trazione europeista. Lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio uscente nel giorno delle sue dimissioni ed è stato ribadito anche dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle (questi ultimi, ovviamente, sembrano aver dimenticato le loro battaglie elettorali precedenti). Insomma, i voti necessari per dar vita a un nuovo esecutivo guidato dall'avvocato Conte necessita di parlamentari (in particolar modo senatori) con una visione Europea. Questo esclude dai giochi l'ex pentastellato Gianluigi Paragone che in radio ha detto di essere stato schifato dalla maggioranza. LEGGI ANCHE > Paragone si dice pronto all'alleanza con Marilyn Manson pur di far uscire l'Italia dall'Unione Europea «tutti mi schifano. Non sto scherzando. Forse sono l'unico parlamentare delGruppo ...

