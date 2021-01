L’indiscrezione | Mbakogu al Cosenza | avanti tutta verso la firma! I dettagli

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Jerryal. Dopo quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, si viaggia velocementela firma. I test dell’attaccante ex Carpi sono andati benissimo, ilè convinto di aver chiuso un colpo molto importante, conoscendo le qualità di. Pronto il contratto fino a giugno ma con opzione, ilcrede in un attaccante molto spesso protagonista in Serie B. Foto: Twitter Carpi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.