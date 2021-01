La Pupa e il Secchione e Viceversa | gli ospiti e le coppie della puntata di giovedì 28 gennaio 2021

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l'ottimo esordio andato in onda la scorsa settimana, Lae iltorna questa sera 28con la seconda. Il programma condotto da Andrea Pucci vede la partecipazionemadrina d'eccellenza Francesca Cipriani, showgirl televisiva diventata famosa proprio grazie alla sua partecipazione come concorrente dello show di Italia 1. Lae ilsecondaGlifamosisecondade Lae ilsaranno come sempre numerosi. Tra questi vi sveliamo ...