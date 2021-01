Inps, Tridico smentisce 1,2 milioni di Cig giacenti: dato assolutamente falso (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidente Inps Pasquale Tridico ha smentito quanto riportato da alcuni organi di stampa che hanno segnalato 1,2 milioni di domande Cig giacenti. “Un dato assolutamente falso, estrapolato da una metodologia di concetti che gli addetti ai lavori conoscono”, ha detto Tridico, nel corso di un webinar organizzato da Flepar, la Federazione dei professionisti pubblici. Tridico ha infatti spiegato che “non necessariamente la domanda si trasforma in una richiesta di pagamento” e comunque, ha precisato, “ha bisogno a consuntivo, entro la fine del mese successivo, della comunicazione” dell’azienda delle ore effettivamente fatte dal lavoratore. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha elogiato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidentePasqualeha smentito quanto riportato da alcuni organi di stampa che hanno segnalato 1,2di domande Cig. “Un, estrapolato da una metodologia di concetti che gli addetti ai lavori conoscono”, ha detto, nel corso di un webinar organizzato da Flepar, la Federazione dei professionisti pubblici.ha infatti spiegato che “non necessariamente la domanda si trasforma in una richiesta di pagamento” e comunque, ha precisato, “ha bisogno a consuntivo, entro la fine del mese successivo, della comunicazione” dell’azienda delle ore effettivamente fatte dal lavoratore. Il presidente dell’Pasqualeha elogiato ...

