Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport definisce il comunicato emesso ieri dal Napoli, che ha ribadito la fiducia in Gattuso, come di “un atto dovuto”. “Un atto dovuto, o quasi, il tweet, che si è reso necessario per mettere fine alle tante indiscrezioni circolate in questi giorni sul futuro dell’allenatore e sul suo probabile esonero, oltre che alla lunga lista di nomi di probabili sostituti, diffusa dai media. Il presidente ha ritenuto di intervenire per riportare un tantino di serenità nell’ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche che hanno movimentato il dopo Supercoppa e la figuraccia di Verona”. Va bene la fiducia, continua il quotidiano sportivo, ma restano i colloqui con Benitez e anche quelli con Mazzarri e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladello Sport definisce il comunicato emesso ieri dal, che ha ribadito la fiducia in Gattuso, come di “un”. “Un, o quasi, il, che si è reso necessario per mettere fine alle tantecircolate in questi giorni sul futuro dell’e sul suo probabile esonero, oltre che alla lunga lista di nomi di probabili sostituti, diffusa dai media. Il presidente ha ritenuto di intervenire per riportare un tantino di serenità nell’ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche che hanno movimentato il dopo Supercoppa e la figuraccia di Verona”. Va bene la fiducia, continua il quotidiano sportivo, ma restano i colloqui con Benitez e anche quelli con Mazzarri e ...

napolista : Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore Il presidente ha r… - Trum_Capocchia : @Gazzetta_it Chi può dirlo. Da questo tweet probabilmente impareranno che basta sparare frasi fatte per dirsi giornalisti sportivi - secsisimbol : @Gazzetta_it Non mi copiate I tweet grazie - fraaan__tweet : @Gazzetta_it Ma giocassero a pallone. Hanno rotto le palle con sti patti - Tini97Milan1899 : RT @marco_nicola73: @Gazzetta_it Proprio i migliori diciamo...i preti si preoccupassero di quello che succede nelle loro curie con i preti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta tweet Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore - ilNapolista ilnapolista Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore

Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore. Il presidente ha ritenuto di intervenire ...

Social, politica e preti lanciano la campagna "Via Ibra da Sanremo"

Le frasi razziste che Zlatan avrebbe rivolto a Lukaku nel derby di ieri sera hanno scatenato una campagna per spingere la Rai a revocare allo svedese l’invito come ospite fisso al Festival ...

Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore. Il presidente ha ritenuto di intervenire ...Le frasi razziste che Zlatan avrebbe rivolto a Lukaku nel derby di ieri sera hanno scatenato una campagna per spingere la Rai a revocare allo svedese l’invito come ospite fisso al Festival ...