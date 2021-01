“È la resa dei conti” GF Vip | Alba Parietti è una furia e Alfonso Signorini adesso trema

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Ebbene si?, lo squalo e? partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne. Io e il mio ego siamo gia? partiti e siamo in treno… Che lo vogliate in molti o no in pochi. E da qui a lunedi? non leggo nessun commento. Si? si si? si? me ne frego! Scontro epocale tra titani, chi avrà mentito? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verita?… Comprate i popcorn. Siamo alladei… Ne restera? una sola”. Così su instagramche non le manda certo a dire. Dopo essere stata tirata in ballo nei giorni scorsi da Maria TeRuta è pronta al confronto di domani sera. Tutto era nato dopo che la Ruta aveva ricordato un episodio legato al 1991 con protagonista Alain Delon. “Quando sono uscita con Alain Delon ho indossato un abito leopardato. Com’è andata con lui? E’ un racconto un po’.. Diciamo ...