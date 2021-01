Calciomercato Cremonese | per l’attacco piace Edera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laè scatenata sul mercato. I Grigiorossi hanno messo a segno una serie di colpi in questa sessione invernale. Sono infatti arrivati alla corte del nuovo allenatore Fabio Pecchia il portiere Carnesecchi (dall’Atalanta) e il centrocampista Bartolomei (dallo Spezia). Un terzo rinforzo è arrivato in attacco: si tratta del classe 2002 Lorenzo Colombo, girato in prestito dal Milan. Ma le Tigri non intendono certo fermarsi qui e hanno messo nel mirino un altro nome per il reparto avanzato. Dopo i recenti rumors circa un eventuale interesse nei confronti di La Gumina, il club lombardo sembrerebbe aver messo gli occhi anche su Simone, che attualmente milita in Serie A con la maglia del Torino.scatenata: obiettivodel Torino Simone, attaccante classe ’97, ha esordito ...