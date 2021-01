Brigitte Bardot: "Il Covid ristabilisce un ordine, siamo troppi sulla Terra" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo Brigitte Bardot il Covid sarebbe un bene, in quanto capace di ristabilire un ordine sulla Terra e quindi di risolvere il problema della sovrappopolazione. Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Brigitte Bardot, secondo la quale il Covid e le altre epidemie sarebbero una buona cosa, necessarie a ristabilire un ordine e quindi ad autoregolamentare la sovrappopolazione sulla Terra. In occasione della riedizione della sua biografia, Brigitte Bardot ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, durante la quale le è stato chiesto in che modo si stia proteggendo in questi mesi di emergenza sanitaria. La diva francese, oggi 86enne, ha quindi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondoilsarebbe un bene, in quanto capace di ristabilire une quindi di risolvere il problema della sovrappopolazione. Stanno facendo discutere le dichiarazioni di, secondo la quale ile le altre epidemie sarebbero una buona cosa, necessarie a ristabilire une quindi ad autoregolamentare la sovrappopolazione. In occasione della riedizione della sua biografia,ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, durante la quale le è stato chiesto in che modo si stia proteggendo in questi mesi di emergenza sanitaria. La diva francese, oggi 86enne, ha quindi ...

