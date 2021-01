Simone Gianlorenzi | il marito di Stefania Orlando fa una richiesta assurda | «Fatela uscire»

gossipblogit : Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Mi sono vergognato da morire” La reazione di Simone Gianlorenzi - infoitcultura : Simone Gianlorenzi chiede di far uscire Stefania: la motivazione ironica - PiuUnitee : Simone Gianlorenzi che si becca gli auguri della Mello ahahahahhahahahahahahahhaha scusate rido???????????? #rosmello - Novella_2000 : Il marito della Orlando lancia la petizione “Fate uscire Stefania”, ma la motivazione è ironica #gfvip - LinaTiziana2 : @SimoGianlorenzi Tantissimi auguri Simone Gianlorenzi sei una gran bella persona e un gran marito augurissimi di ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Gianlorenzi

Andrea Roncato non vuole più parlare della fine del matrimonio con l'ex moglie Stefania Orlando dopo le critiche e gli attacchi sui social ...Simone Ginlorenzi lancia su Twitter un simpatico appello, per far uscire dalla casa del Grande Fratello Vip la moglie, Stefania Orlando ...