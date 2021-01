Shoah | Mattarella | ‘ignominie dittature da non dimenticare | memoria fondamento Repubblica’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "La Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura. Ma non intende dimenticarle. Non vanno dimenticate. Per questa ragione laè undella Repubblica che si basa sui principi di uguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento, pieno e inalienabile, dei diritti universali dell'uomo, di ciascuna persona. Contro la barbarie dell'arbitrio, della violenza, della sopraffazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della.