Sanremo 2021 | comunque vada sarà un successo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come sempre preferisco mettere qualche giorno tra le notizie e me. Nel senso che preferisco che passi del tempo prima di esprimere una mia opinione su qualcosa che è accaduto, un parere su un fatto di cronaca, un commento su un avvenimento la cui rilevanza, magari, nel mentre è scemato, niente più prime pagine dei giornali, trend topic e affini, ma che ha avuto una certa rilevanza per me e evidentemente non solo per me. Col che uno potrebbe dire, sticazzi, non è che sapere come la penso sull’articolo della Boralevi su Maurizio Zappalà, ex commercialista che, perso il lavoro per il Covid, si è reinventato come rider e ora guadagna tra i duemila e i quattromila euro netti al mese, facendosi una media di cento chilometri in bici al giorno, quindi mantenendosi in forma come neanche un atleta in vista delle Olimpiadi, della serie, che cavolo studi a fare quando puoi benissimo fare lo ...