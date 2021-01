”Preghiera in gennaio”: Fabrizio De Andrè in memoria di Luigi Tenco (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Preghiera in gennaio è la canzone contenuta nell’undicesimo 45 giri di Fabrizio De Andrè. Successivamente, Faber, dichiarò di averla scritta al ritorno dal funerale di Luigi Tenco morto suicida il 27 gennaio 1967. Preghiera in gennaio: la tacita e delicata dedica alla purezza di un’anima Un testo delicato che, come recita il titolo, sembra realmente un’accorata Preghiera nonostante l’autore fosse, curiosamente, ateo. Preghiera in gennaio è fra i brani più belli di Fabrizio De Andrè. Il testo si ispira a una poesia francese composta nei primi anni del ‘900 da Francis Jammes: Prière pour aller au paradis avec le anes. La melodia che accompagna la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021)inè la canzone contenuta nell’undicesimo 45 giri diDe. Successivamente, Faber, dichiarò di averla scritta al ritorno dal funerale dimorto suicida il 271967.in: la tacita e delicata dedica alla purezza di un’anima Un testo delicato che, come recita il titolo, sembra realmente un’accoratanonostante l’autore fosse, curiosamente, ateo.inè fra i brani più belli diDe. Il testo si ispira a una poesia francese composta nei primi anni del ‘900 da Francis Jammes: Prière pour aller au paradis avec le anes. La melodia che accompagna la ...

