Palermo | campioni di solidarietà | l’asta delle maglie a sostegno del ‘Peter Pan’ va a segno! Raccolti più di 5 400 euro per ricostruire l’asilo

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ottimo risultato quello ottenuto daldell'asilo nido 'Peter Pan'.La gara dipromossa dalF.C. a favore dell'asilo nido "Peter Pan" ha mosso l'animo generoso dei donatori interessati che, con le loro offerte fatte sulle"Peter Pan" del, messe aldall'associazione Maredolce Onlus, hanno raggiunto una quota di raccolta di 5.406, a favore della ricostruzione delvandalizzato meno di un mese fa a.Oltre 350 persone hanno fatto in totale piu? di 1400 offerte per le 23al, superando in alcuni casi anche i 500a maglia.Di seguito il post sul profilo ufficiale Instagram della ...