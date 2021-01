L'iPhone 12 può interferire con i dispositivi medici, è ufficiale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione di alcuni articoli sulle principali riviste mediche Apple conferma che il magnete presente all'interno di iPhone 12 – necessario per la compatibilità con la nuova tecnologia MagSafe - potrebbe interferire con pacemaker e defibrillatori sottocutanei. I campi elettromagnetici emessi da questo tipo di soluzione, realizzata per rendere semplice l'aggancio magnetico allo smartphone e garantire una ricarica wireless facile e veloce, potrebbero rappresentare un pericolo per il corretto funzionamento delle apparecchiature mediche nelle vicinanze. L'avviso importantissimo di Apple «dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori impiantati potrebbero contenere sensori in grado di reagire a magneti e radiofrequenze quando si trovano a stretto contatto. Per evitare potenziali interazioni con questi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione di alcuni articoli sulle principali riviste mediche Apple conferma che il magnete presente all'interno di12 – necessario per la compatibilità con la nuova tecnologia MagSafe - potrebbecon pacemaker e defibrillatori sottocutanei. I campi elettromagnetici emessi da questo tipo di soluzione, realizzata per rendere semplice l'aggancio magnetico allo smartphone e garantire una ricarica wireless facile e veloce, potrebbero rappresentare un pericolo per il corretto funzionamento delle apparecchiature mediche nelle vicinanze. L'avviso importantissimo di Apple «come pacemaker e defibrillatori impiantati potrebbero contenere sensori in grado di reagire a magneti e radiofrequenze quando si trovano a stretto contatto. Per evitare potenziali interazioni con questi ...

