Enel Green Power, si aggiudica 62,6 MW nella quarta asta del GSE (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Enel Green Power, società del Gruppo Enel, si è aggiudicata nella quarta asta FER indetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) 34,5 MW di nuova capacità rinnovabile per 2 progetti eolici e 27,2 MW di potenza derivante dal rifacimento di impianti idroelettrici già in servizio. In aggiunta, nel quarto registro FER Enel Green Power ed Enel Produzione si sono aggiudicate 0,83 MW di nuova capacità rinnovabile per 5 progetti solari su tetti di edifici Enel. Per quel che riguarda la nuova capacità eolica, i 2 impianti sono in Sicilia ed in Campania e i lavori di costruzione verranno avviati rispettivamente nel 2021 e nel 2022, con entrata in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società del Gruppo, si ètaFER indetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) 34,5 MW di nuova capacità rinnovabile per 2 progetti eolici e 27,2 MW di potenza derivante dal rifacimento di impianti idroelettrici già in servizio. In aggiunta, nel quarto registro FERedProduzione si sonote 0,83 MW di nuova capacità rinnovabile per 5 progetti solari su tetti di edifici. Per quel che riguarda la nuova capacità eolica, i 2 impianti sono in Sicilia ed in Campania e i lavori di costruzione verranno avviati rispettivamente nel 2021 e nel 2022, con entrata in ...

Affaritaliani : Enel Green Power, aggiudicati 62,6 MW alla quarta asta Italia del GSE - spina_barny : RT @altreconomia: In #Cile il diritto all’acqua è uno dei principi da includere nella nuova Costituzione. Il nostro racconto delle comunità… - FranSar95 : RT @altreconomia: In #Cile il diritto all’acqua è uno dei principi da includere nella nuova Costituzione. Il nostro racconto delle comunità… - altreconomia : In #Cile il diritto all’acqua è uno dei principi da includere nella nuova Costituzione. Il nostro racconto delle co… - __Dissacrante__ : @Giu_Fanelli @marcocappato @theeumans @Terra_Pianeta @DiEM25_IT @Andrea_87_ @sgw_eu Secondo me dovremmo votare tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Green Enel Green Power: si aggiudica 62,6 MW nella quarta asta del Gse - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Enel Green Power si aggiudica 62,6 MW nella quarta asta Italia del GSE, tra nuova capacità rinnovabile e rifacimenti

Roma, 27 gennaio 2021 - Enel Green Power si è aggiudicata nella quarta asta FER indetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) 34,5 MW di nuova capacità rinnovabile per 2 progetti eolici e 27,2* MW di p ...

Enel Green Power, aggiudicati 62,6 MW alla quarta asta Italia del GSE

Bernabei (Enel Green Power): "Con questa aggiudicazione avanziamo nella realizzazione del nostro Piano Strategico per la crescita delle rinnovabili in Italia" ...

Roma, 27 gennaio 2021 - Enel Green Power si è aggiudicata nella quarta asta FER indetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) 34,5 MW di nuova capacità rinnovabile per 2 progetti eolici e 27,2* MW di p ...Bernabei (Enel Green Power): "Con questa aggiudicazione avanziamo nella realizzazione del nostro Piano Strategico per la crescita delle rinnovabili in Italia" ...