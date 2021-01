Coppa Italia | Juventus - Spal Live 1 - 0 | Morata sblocca dal dischetto

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)in vantaggio al 16': dopo un consulto Var viene assegnato un calcio di rigore per un fallo su Rabiot. Dagli 11 metri si presenta, che spiazza Berisha, 1 - 0. Scendono in campo alle 20.

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - davide_taxi : @GiovanniCarli8 Stai sereno, questo anno è vostro sia il campionato che la coppa Italia ?? - fainformazione : Coppa Italia: l'Atalanta seconda semifinalista dopo aver battuto la Lazio 3-2 Per compiacere la monarchia Agnelli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

La Juventus trova il gol del 2-0. Nel match contro la Spal, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021, i ragazzi di Andrea Pirlo trovano la rete del 2-0 grazie a Gianluca Frabotta c ...La sfida di Coppa Italia segnata dalla lite tra i due bomber e dai commenti faziosi. Cosa c'entra il razzismo e il voodoo? Il passato di entrambi può essere una chiave ma certo non li assolve ...