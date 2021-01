Campania Green, al via i finanziamenti per reti fognarie e depuratori: firmate le prime convenzioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella sede EIC in Via De Gasperi firmate le prime convenzioni relative all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania. Il Presidente Luca Mascolo: «Lavoriamo senza sosta per garantire ai cittadini un ambiente più sano e un mare pulito» Sono state firmate oggi mercoledì 27 gennaio le prime convenzioni per la gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. I sindaci dei comuni, gli enti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella sede EIC in Via De Gasperilerelative all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in. Il Presidente Luca Mascolo: «Lavoriamo senza sosta per garantire ai cittadini un ambiente più sano e un mare pulito» Sono stateoggi mercoledì 27 gennaio leper la gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regioneed Ente Idrico Campano. I sindaci dei comuni, gli enti ...

ilGazzettinoves : #Eic: Campania Green, al via i finanziamenti per reti fognarie e depuratori - vzirnstein : RT @Requadro2: Green Bond da 49 milioni di Renexia (Gruppo Toto) per un parco eolico in Campania - Requadro2 : Green Bond da 49 milioni di Renexia (Gruppo Toto) per un parco eolico in Campania - desk_ucr : #EUROPANEWS Avviata la fase di progettazione del NUOVO BAUHAUS EUROPEO, un’iniziativa per abbattere i confini tra S… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Green Economia - Recovery Plan - Coldiretti: la Campania ha bisogno di green economy. Masiello evidenzia i passi da gigante degli ultimi 20 anni Realtà Sannita Campania Green, al via i finanziamenti per reti fognarie e depuratori: firmate le prime convenzioni

Nella sede EIC in Via De Gasperi firmate le prime convenzioni relative all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania. Il Presid ...

Eic: Campania Green, al via i finanziamenti per reti fognarie e depuratori

Nella sede EIC in Via De Gasperi firmate le prime convenzioni relative all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania ...

Nella sede EIC in Via De Gasperi firmate le prime convenzioni relative all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania. Il Presid ...Nella sede EIC in Via De Gasperi firmate le prime convenzioni relative all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania ...