ATP Cup 2021, esordio stagionale per Rafael Nadal. Unico test verso gli Australian Open (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rafael Nadal è pronto all'esordio stagionale nell'ATP Cup 2021 di scena dal 2 al 6 febbraio a Melbourne (Australia). Il campione iberico ha focalizzato la sua preparazione in questo inizio di stagione sugli Australian Open e la competizione a squadre rappresenta il viatico ideale per l'avvicinamento al primo Slam dell'anno. La sua Spagna è stata inserita nel Gruppo B con Grecia e Australia. Nadal scenderà in campo nel secondo match della sfida contro i padroni di casa e si troverà di fronte Alex De Minaur. Si tratta di un test importante per il maiorchino che si dovrà vedersela con il numero 23 del mondo. Il tredici volte vincitore del Roland Garros nelle ultime settimane si è allenato con Jannik Sinner, di certo una grande occasione ...

