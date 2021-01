Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 26 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ascolti Tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 26 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia: Inter-Milan ha avuto 7780 spettatori (share 27.84%). La soap opera turca Daydreamer su Canale5 ha ottenuto 2122 spettatori (9.17% di share). Il film Mission: Impossible – Protocollo Fantasma su Italia1 ha avuto 1297 spettatori (5.49%); su Rai2 la puntata di Stasera tutto è possibile ne ha intrattenuti 1951 (8.74%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1257 spettatori (5.46%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 1020 spettatori (5.24%). Su La7 la puntata di Dimartedì ne ha ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Tv: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia: Inter-Milan ha avuto 7780 spettatori (share 27.84%). La soap opera turca Daydreamer su Canale5 ha ottenuto 2122 spettatori (9.17% di share). Il film Mission: Impossible – Protocollo Fantasma su Italia1 ha avuto 1297 spettatori (5.49%); su Rai2 la puntata di Stasera tutto è possibile ne ha intrattenuti 1951 (8.74%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1257 spettatori (5.46%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 1020 spettatori (5.24%). Su La7 la puntata di Dine ha ...

