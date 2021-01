Veneto sviluppo accetta la sfida: “Complesso produrre il vaccino, noi ci siamo” (Di martedì 26 gennaio 2021) VENEZIA – “Il tema è delicato: stiamo cercando di capire perché ci sono dei movimenti ma non è ancora chiaro come si evolva la situazione”. Lo spiega alla ‘Dire’ Fabrizio Spagna, presidente della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, che ha assicurato la sua disponibilità a sostenere le imprese venete che sono intenzionate a produrre vaccini anti-Covid. “Stiamo parlando con una serie di soggetti, ma è complesso in termini di rapporti commerciali”, afferma Spagna, ricordando che in ogni caso per poter produrre un vaccino bisognerebbe prima di tutto “verificare la disponiblità da parte dei soggetti che detengono i brevetti” e quindi ottenere una licenza. In questo passaggio, se richiesto, potrebbe intervenire proprio Veneto Sviluppo, che potrebbe facilitare l’interlocuzione. Oltre, ovviamente, a “supportare le operazioni sia con finanziamenti diretti sia attivando canali di finanziamento”. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) VENEZIA – “Il tema è delicato: stiamo cercando di capire perché ci sono dei movimenti ma non è ancora chiaro come si evolva la situazione”. Lo spiega alla ‘Dire’ Fabrizio Spagna, presidente della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, che ha assicurato la sua disponibilità a sostenere le imprese venete che sono intenzionate a produrre vaccini anti-Covid. “Stiamo parlando con una serie di soggetti, ma è complesso in termini di rapporti commerciali”, afferma Spagna, ricordando che in ogni caso per poter produrre un vaccino bisognerebbe prima di tutto “verificare la disponiblità da parte dei soggetti che detengono i brevetti” e quindi ottenere una licenza. In questo passaggio, se richiesto, potrebbe intervenire proprio Veneto Sviluppo, che potrebbe facilitare l’interlocuzione. Oltre, ovviamente, a “supportare le operazioni sia con finanziamenti diretti sia attivando canali di finanziamento”.

