Vedono i poliziotti e si nascondono tra le auto: nei guai 3 giovani, una era ricercata (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di P.S Terracina hanno notato tre donne sospette davanti un supermercato, che recentemente era stato luogo di diversi furti. Le tre, alla vista della volante, hanno tentato di nascondersi tra le auto in sosta del parcheggio ma purtroppo per loro, gli agenti sono riusciti a fermarle. Nei controlli, durante l’identificazione, è emerso che la maggiore delle tre, una 24enne nata a Roma ma residente ad Aprilia, aveva un ordine di carcerazione in capo. Leggi anche: Aprilia, truffe, furti e ricettazioni: arrestato noto pluripregiudicato Immediato è stato dunque l’associazione per la donna presso la Casa Circondariale di Roma a Rebibbia. La 24enne aveva appunto un ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura dei Minori di Roma, per reati contro il patrimonio. Per le altre due, invece, appena maggiorenni e con residenza ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di P.S Terracina hanno notato tre donne sospette davanti un supermercato, che recentemente era stato luogo di diversi furti. Le tre, alla vista della volante, hanno tentato di nascondersi tra lein sosta del parcheggio ma purtroppo per loro, gli agenti sono riusciti a fermarle. Nei controlli, durante l’identificazione, è emerso che la maggiore delle tre, una 24enne nata a Roma ma residente ad Aprilia, aveva un ordine di carcerazione in capo. Leggi anche: Aprilia, truffe, furti e ricettazioni: arrestato noto pluripregiudicato Immediato è stato dunque l’associazione per la donna presso la Casa Circondariale di Roma a Rebibbia. La 24enne aveva appunto un ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura dei Minori di Roma, per reati contro il patrimonio. Per le altre due, invece, appena maggiorenni e con residenza ad ...

CorriereCitta : Vedono i poliziotti e si nascondono tra le auto: nei guai 3 giovani, una era ricercata - diobisex : Evoluzioni: Preti poliziotti Medici poliziotti Poliziotti che vedono i fantasmi Famiglia di medici Poliziotti quan… - giamakano : @GeopoliticalCen 'pacifici'... un poliziotto ha perso un occhio, altri sono rimasti feristi. Ci sono video in cui s… - deflazione : @Misurelli77 @n_lamattina Non dica idiozie. In tutto il mondo si vedono cariche di poliziotti contro manifestanti inermi. - giorgio2181953 : quante fregnacce conta @andreapurgatori dice che bidet(giubbotto antiproiettile)va a piedi per far vedere no blinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Vedono poliziotti Fuori servizio, due agenti vedono il 19enne a terra esanime e gli salvano la vita VeronaSera Rifiuti, altre 100 fototrappole: la mappa di Comuni e strade. Stretta sui controlli contro gli sporcaccioni

Strade provinciali sorvegliate a vista. Palazzo dei Celestini potrà ampliare la flotta delle fototrappole per dichiarare guerra agli incivili. E insieme all'ente Provincia anche 47 ...

La truffa del finto maresciallo e del finto avvocato: così rubano i soldi agli anziani VIDEO

Un finto maresciallo o un finto avvocato per mettere in piedi una truffa ai danni degli anziani. Fermate 7 persone da carabinieri e poliziotti tra Lazio e Friuli. Ora sono tutte accusate del reato di ...

Strade provinciali sorvegliate a vista. Palazzo dei Celestini potrà ampliare la flotta delle fototrappole per dichiarare guerra agli incivili. E insieme all'ente Provincia anche 47 ...Un finto maresciallo o un finto avvocato per mettere in piedi una truffa ai danni degli anziani. Fermate 7 persone da carabinieri e poliziotti tra Lazio e Friuli. Ora sono tutte accusate del reato di ...