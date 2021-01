Ti Sento su Rai 2 martedì 26 gennaio Pierluigi Diaco intervista Donatella Rettore (Di martedì 26 gennaio 2021) Ti Sento su Rai 2 con Pieluigi Diaco in seconda serata, Donatella Rettore ospite il 26 gennaio Secondo appuntamento per Ti Sento di Pierluigi Diaco su Rai 2 martedì 26 gennaio a 00:05 dopo Stasera tutto è possibile. Questa settimana a sottoporsi all’intervista sonora del programma è Donatella Rettore. Un percorso di dieci frammenti sonori, disseminato di storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni a tutti familiari e riconoscibili che spazierà dalla storia personale di Donatella Rettore all’attualità, dal costume alla società, dallo spettacolo alla musica. Uno dei brani musicali in scaletta sarà scelto preventivamente da ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 26 gennaio 2021) Tisu Rai 2 con Pieluigiin seconda serata,ospite il 26Secondo appuntamento per Tidisu Rai 226a 00:05 dopo Stasera tutto è possibile. Questa settimana a sottoporsi all’sonora del programma è. Un percorso di dieci frammenti sonori, disseminato di storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni a tutti familiari e riconoscibili che spazierà dalla storia personale diall’attualità, dal costume alla società, dallo spettacolo alla musica. Uno dei brani musicali in scaletta sarà scelto preventivamente da ...

Ultime Notizie dalla rete : Sento Rai 'Ti sento' su Rai2 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Ti Sento su Rai 2 con Pieluigi Diaco in seconda serata, Donatella Rettore ospite il 26 gennaio

Ti Sento su Rai 2 con Pierluigi Diaco di che parla il programma della seconda serata chi è l'ospite del 26 gennaio ...

Giulio Base: "L'obbiettivo del film è abbattere muri tra cristiani ed ebrei"

L' importanza della memoria è centrale ne "Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma", l' ultimo lavoro del regista che andrà in onda il 27 gennaio su RaiPlay e il 6 febbraio su Rai1 ...

