Ternana da record: nessuno in italia come la squadra di Lucarelli (Di martedì 26 gennaio 2021) La Ternana, capolista del girone C di Lega Pro, allenata da Cristiano Lucarelli detiene due speciali record E’ una Ternana da record quella che sta dominando il girone C di lega Pro. La squadra allenata dall’ex attaccante Cristiano Lucarelli si trova attualmente al primo posto in classifica con 49 punti, a +8 sulla seconda in classifica che è il Bari e a ben +15 sull’Avellino, al terzo posto. Ma la Ternana detiene dei record precisi. Infatti contando che nei tre principali campionati italiani, Serie A, Serie B e Serie C, si sono giocate quasi lo stesso numero di partite, mentre in Serie D, causa Covid-19, qualcuna in meno, la squadra di Lucarelli è l’unica ... Leggi su zon (Di martedì 26 gennaio 2021) La, capolista del girone C di Lega Pro, allenata da Cristianodetiene due specialiE’ unadaquella che sta dominando il girone C di lega Pro. Laallenata dall’ex attaccante Cristianosi trova attualmente al primo posto in classifica con 49 punti, a +8 sulla seconda in classifica che è il Bari e a ben +15 sull’Avellino, al terzo posto. Ma ladetiene deiprecisi. Infatti contando che nei tre principali campionatini, Serie A, Serie B e Serie C, si sono giocate quasi lo stesso numero di partite, mentre in Serie D, causa Covid-19, qualcuna in meno, ladiè l’unica ...

TernanaNews : RassegnaStampa - Messaggero - La Ternana dei record - umbriaOn : Il ‘pantano’ di #Viterbo non ferma la #Ternana: #laziali stesi 0-1. Nuovo #record #societario, 7° vittoria #esterna… - enrico14alfieri : RT @CucchiRiccardo: La #Ternana di Cristiano Lucarelli è l'unica squadra imbattuta tra A, B e C. Bel record. Complimenti alla squadra umbra… - fmassei96 : RT @CucchiRiccardo: La #Ternana di Cristiano Lucarelli è l'unica squadra imbattuta tra A, B e C. Bel record. Complimenti alla squadra umbra… - MicheleAnnibale : RT @CucchiRiccardo: La #Ternana di Cristiano Lucarelli è l'unica squadra imbattuta tra A, B e C. Bel record. Complimenti alla squadra umbra… -