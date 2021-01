Spezia, per Piccoli lesione di primo grado al bicipite femoarale (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto l’attaccante Roberto Piccoli, hanno evidenziato una lesione di primo grado miotendinea al bicipite femorale della gamba sinistra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro la Roma sul terreno dello stadio “Olimpico”. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) LoCalcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto l’attaccante Roberto, hanno evidenziato unadimiotendinea alfemorale della gamba sinistra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro la Roma sul terreno dello stadio “Olimpico”. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

