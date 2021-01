Se i fiumi cambiano colore le cause possono essere molte | tutte poco piacevoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Negli ultimi 200 anni l’archetipo del sapere è stato quasi esclusivamente quantitativo. I numeri dicono tutto. E spesso è vero. Per esempio, confrontare i dati di mortalità pandemica della Lombardia con quelli di altre aree geografiche simili potrebbe insinuare qualche dubbio sull’eccellenza lombarda. Secondo Edgar Morin, però, “il calcolo (statistiche, sondaggi, crescite, Pil) invade tutto. Il quantitativo scaccia il qualitativo. L’umanesimo è in regressione sotto la spinta tecnico-economica”. Come scrissi nel 2019 in Morte e resurrezione delle università, dovremmo “riscoprire il valore della conoscenza qualitativa accanto a quella quantitativa”. I vari fallimenti dei modelli matematici, che prevedevano una risposta del mondo sviluppato alla pandemia assai più efficace ed efficiente di quella che stiamo registrando, dovrebbe farci riflettere. In un campo dominato da modelli e ...