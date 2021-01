Ragazzo trovato morto in strada: choc nel Napoletano (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Ragazzo è stato trovato morto questa mattina in strada a Qualiano, in provincia di Napoli. La scoperta del cadavere è avvenuta in via del Municipio, a pochi passi dal Comune, nel pieno centro della città. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una morte le cui cause sono ancora da ricostruire. Secondo le prime informazioni a notare il corpo sarebbe stato un passante. Il corpo del Ragazzo era riverso a terra, privo di sensi. Per far luce sulla vicenda è intervenuto anche il medico legale su richiesta di carabinieri e del magistrato di turno in Procura. Non si esclude un malore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoquesta mattina ina Qualiano, in provincia di Napoli. La scoperta del cadavere è avvenuta in via del Municipio, a pochi passi dal Comune, nel pieno centro della città. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una morte le cui cause sono ancora da ricostruire. Secondo le prime informazioni a notare il corpo sarebbe stato un passante. Il corpo delera riverso a terra, privo di sensi. Per far luce sulla vicenda è intervenuto anche il medico legale su richiesta di carabinieri e del magistrato di turno in Procura. Non si esclude un malore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

