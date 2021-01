“Qualcosa non torna nella ricostruzione”. Roberta Siragusa, il caso si tinge di giallo. Forse Pietro non era solo quella notte (Di martedì 26 gennaio 2021) Ha sempre più i contorni del giallo l’omicidio di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a Caccamo e il cadavere della quale è stato fatto trovare dal fidanzato Pietro in un burrone. Tanti gli elementi al vaglio della Procura che, 24 ore fa, aveva chiesto il fermo del ragazzo: secondo gli investigatori il principale indiziato dell’omicidio della fidanzata. Tanti i punti neri della storia la cui certezza per ora affonda nelle testimonianze degli amici che avrebbero visto Pietro e Roberta litigare. Il ragazzo era ossessivamente geloso, raccontano gli amici, tanto da averla picchiata almeno in un’altra occasione. “I genitori di Roberta si fidavano di Pietro. Non hanno mai avuto il minimo sospetto su di lui. Per loro la vicenda è un fulmine a ciel sereno, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Ha sempre più i contorni dell’omicidio di, la 17enne uccisa a Caccamo e il cadavere della quale è stato fatto trovare dal fidanzatoin un burrone. Tanti gli elementi al vaglio della Procura che, 24 ore fa, aveva chiesto il fermo del ragazzo: secondo gli investigatori il principale indiziato dell’omicidio della fidanzata. Tanti i punti neri della storia la cui certezza per ora affonda nelle testimonianze degli amici che avrebbero vistolitigare. Il ragazzo era ossessivamente geloso, raccontano gli amici, tanto da averla picchiata almeno in un’altra occasione. “I genitori disi fidavano di. Non hanno mai avuto il minimo sospetto su di lui. Per loro la vicenda è un fulmine a ciel sereno, ...

ZZiliani : È vero che ne ha vinte 11, ma 6 sconfitte in 18 partite (un terzo), considerando qualità e quantità della rosa, gri… - SalernoSal : “Fare causa a chi ha qualcosa a cui non puoi rinunciare e che nessun altro può darti, non è mai la strada migliore… - diMartedi : #Bersani su #crisidigoverno: 'C'è una svolta politica da fare, l'alleanza di governo deve creare qualcosa di nuovo.… - nagia59 : RT @lillasf33: Tommy capisce che c’è qualcosa che non va per tutta la serata in MeryT, entra a letto, vede che è sotto il piumone, le si av… - tnxpez : @leeviiosa Si esatto! Oppure #LEGENDSWILLBELEGENDS qualcosa che faccia capire che non conta vincere -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa non Montorio, M5S: su ricognizione lotti zone artigianali e industriali qualcosa non quadra ekuonews.it Bucciantini: “Milan in calo fisico. Così mi spiego la scelta di Meite”

Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>> Forse Pioli ha percepito qualcosa, una sconfitta contro un’Atalanta così però non deve spaventare”. Bucciantini: “Mila ...

Hamilton-Mercedes, si tratta ancora: per Wolff la scadenza è il Bahrain - FORMULA 1

Jacopo Rubino - XPB Images. . Si scopre qualcosa in più sulla trattativa per il rinnovo ... Il manager austriaco di sicuro non avrebbe potuto incontrare Lewis Hamilton nelle ultimissime settimane ...

Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>> Forse Pioli ha percepito qualcosa, una sconfitta contro un’Atalanta così però non deve spaventare”. Bucciantini: “Mila ...Jacopo Rubino - XPB Images. . Si scopre qualcosa in più sulla trattativa per il rinnovo ... Il manager austriaco di sicuro non avrebbe potuto incontrare Lewis Hamilton nelle ultimissime settimane ...