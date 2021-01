Palermo | ragazza morta nel burrone | pm ' versioni discordanti per rallentare indagini'

(Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato per il delitto della fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni ha rilasciato "" sulla vicenda. Lo scrive la Procura di Termini Imerese nel provvedimento di fermo. Tra i motivi del fermo il "pericolo di fuga". "Quanto al presupposto del pericolo di fuga si ritiene - scrive il pm - che le circostanze e segnatamente lerilasciate dall'indagato e il rilevante tempo trascorso tra il momento dell'eventi e la chiamata effettuata alle forze dell'ordine dimostrano l'intenzione di Morreale di crearsi artatamente una versione dei fatti verosimile e dii soccorsi e l'attività di indagine della Procura".

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato per il delitto della fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni ha ...Nel corso dell'interrogatorio del pm, ieri, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere limitandosi a dire: "non l'ho uccisa".