Paesi Bassi, feroci proteste anti-lockdown: oltre 180 arresti (Di martedì 26 gennaio 2021) Seconda nottata di proteste feroci nei Paesi Bassi, scattate a seguito del lockdown imposto dal governo: scattati oltre 180 arresti Seconda serata di proteste nei Paesi Bassi, dove i manifestanti sono scesi in strada contro il coprifuoco introdotto dal governo nel fine settimana. Il bilancio è di oltre 180 arresti. Secondo quanto riferito dalla tv L'articolo proviene da Inews.it.

Diversi gruppi di persone hanno violato il lockdown anticovid nei Paesi Bassi per protestare contro le restrizioni: hanno affrontato la polizia in diverse città olandesi, in cui si sono verificati sco ...

