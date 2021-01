Milan, Tatarusanu: «Lite Ibrahimovic Lukaku? Non una cosa grave» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il portiere rossonero Tatarusanu ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Sport, Tatarusanu ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 COPPA ITALIA – «Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo lottato dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra. Queste cose succedono ma ha condizionato il nostro gioco, abbiamo provato a mantenere il risultato ma non è bastato». Ibrahimovic – «Sono cose normali, non è la prima volta nel calcio che due giocatori si scontrano. Non ho sentito cosa si sono detti e non è stata una cosa così grave». BILANCIO STAGIONALE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il portiere rossoneroha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Sport,ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 COPPA ITALIA – «Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo lottato dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra. Queste cose succedono ma ha condizionato il nostro gioco, abbiamo provato a mantenere il risultato ma non è bastato».– «Sono cose normali, non è la prima volta nel calcio che due giocatori si scontrano. Non ho sentitosi sono detti e non è stata unacosì». BILANCIO STAGIONALE ...

