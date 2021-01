Jordi Alba: “So di essere uno dei giocatori più ‘odiati’ nel calcio…” (Di martedì 26 gennaio 2021) Curiosa intervista rilasciata dall'esterno spagnolo del Barcellona e della Nazionale Jordi Alba ai microfoni di Movistar +. Il classe 1989 ha rivelato di essere, secondo lui, tra i calciatori più odiati del mondo del pallone. Il motivo? Il suo stile di gioco molto "cattivo" e sporco.Jordi Alba "il più odiato"caption id="attachment 1085039" align="alignnone" width="1024" Jordi Alba (getty images)/caption"È chiaro che se le persone mi conoscessero attraverso il calcio, penserebbero che sono uno dei giocatori più odiati nel mondo del pallone. E penso che sia così", ha esordito Jordi Alba parlando di come viene visto dagli appassionati. "Penso sia dovuto al mio modo di giocare ma è ciò che mi ha portato ad ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Curiosa intervista rilasciata dall'esterno spagnolo del Barcellona e della Nazionaleai microfoni di Movistar +. Il classe 1989 ha rivelato di, secondo lui, tra i calciatori più odiati del mondo del pallone. Il motivo? Il suo stile di gioco molto "cattivo" e sporco."il più odiato"caption id="attachment 1085039" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"È chiaro che se le persone mi conoscessero attraverso il calcio, penserebbero che sono uno deipiù odiati nel mondo del pallone. E penso che sia così", ha esorditoparlando di come viene visto dagli appassionati. "Penso sia dovuto al mio modo di giocare ma è ciò che mi ha portato ad ...

