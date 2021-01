Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi parla di Francesco Monte: lui sbotta su Instagram e passa alle vie legali? (Di martedì 26 gennaio 2021) Francesco Monte è intervenuto su Instagram dopo essere stato preso in causa al Grande Fratello Vip da Tommaso Zorzi e da Giulia Salemi. ‘Casus belli’ è stata la decisione di quest’ultima di salvare Pierpaolo Pretelli, scegliendo di mandare in finale Andrea Zelletta a scapito dell’amico Tommaso Zorzi che non ha accettato di buon grado la motivazione addotta dalla ragazza. Da qui, nottetempo è nata una discussione che ha riscoperto alcuni vecchi contrasti fra Tommaso e Giulia che, evidentemente, non erano del tutto stati appianati; i due si sono rinfacciati di non essere stati l’uno un buon amico per l’altra, e viceversa. In particolare, Tommaso Zorzi ha rivelato a Giulia Salemi ... Leggi su trendit (Di martedì 26 gennaio 2021)è intervenuto sudopo essere stato preso in causa alVip dae da Giulia Salemi. ‘Casus belli’ è stata la decisione di quest’ultima di salvare Pierpaolo Pretelli, scegliendo di mandare in finale Andrea Zelletta a scapito dell’amicoche non ha accettato di buon grado la motivazione addotta dalla ragazza. Da qui, nottetempo è nata una discussione che ha riscoperto alcuni vecchi contrasti frae Giulia che, evidentemente, non erano del tutto stati appianati; i due si sono rinfacciati di non essere stati l’uno un buon amico per l’altra, e viceversa. In particolare,ha rivelato a Giulia Salemi ...

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - LegaSalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - domitilla : RT @ViolaMilano: Mia figlia: Sei severa, sembra che se non mettiamo in ordine e se non facciamo tutto ciò che dici, potrebbe aprirsi una po… - hogvaarts : perché il nostro fottuto grande fratello non è cosi, perché loro fanno qualcosa per guadagnarsi l’immunita mentre d… -