Giornata della Memoria: il Memoriale della Shoah di Milano apre le porte on line (Di martedì 26 gennaio 2021) Fino all'anno scorso, per la Giornata della Memoria, il 27 gennaio, le voci dei bambini, insieme a quelle dei loro insegnati, riempivano i grandi spazi del Memoriale della Shoah di Milano, il luogo simbolo della deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati. Quest'anno è tutto diverso. Causa Covid, il Memoriale è chiuso. Ma è importante che la Giornata della Memoria venga celebrata comunque ed è per questo che il Memoriale ha organizzato un ricco programma di visite guidate ed eventi che si può seguire dalla pagina Facebook della Fondazione.

