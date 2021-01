Banjo-Kazooie e la funzione 'Stop 'N' Swop': una lettera di Nintendo spiega perché è stata rimossa (Di martedì 26 gennaio 2021) Banjo-Kazooie per Nintendo 64 avrebbe dovuto ottenere una particolare funzionalità che ha suscitato l'interesse di tantissimi giocatori: chiamata Stop 'N' Swop, questa feature consentiva di interagire con il sequel, Banjo-Tooie, aprendo aree e oggetti precedentemente inaccessibili. Purtroppo la funzionalità è stata presto scartata ed ora una lettera di Nintendo pubblicata online spiega le ragioni dietro questa scelta. Quando Banjo-Kazooie uscì nel 1998, i giocatori che riuscirono a completare il 100% del gioco poterono accedere ad uno speciale finale segreto che mostrava a Banjo l'accesso a tre aree precedentemente sigillate: una misteriosa isola a Treasure Trove ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021)per64 avrebbe dovuto ottenere una particolare funzionalità che ha suscitato l'interesse di tantissimi giocatori: chiamata'N', questa feature consentiva di interagire con il sequel,-Tooie, aprendo aree e oggetti precedentemente inaccessibili. Purtroppo la funzionalità èpresto scartata ed ora unadipubblicata onlinele ragioni dietro questa scelta. Quandouscì nel 1998, i giocatori che riuscirono a completare il 100% del gioco poterono accedere ad uno speciale finale segreto che mostrava al'accesso a tre aree precedentemente sigillate: una misteriosa isola a Treasure Trove ...

Eurogamer_it : #BanjoKazooie e la funzione 'Stop 'N' Swop' rimossa in seguito ad una lettera di #Nintendo. - arv_yt : lo ammetterò, sono in hype per il leak del trailer di Geno... non so ma a sentirlo mi sembra qualcosa che potrebbe… -