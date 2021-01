Volley, i migliori italiani della 20. giornata di Superlega. Galassi e Beretta: i centrali spingono in alto Monza (Di lunedì 25 gennaio 2021) OSMANY JUANTORENA: Non manca praticamente mai in questa classifica. Anche sul campo di Cisterna, ultima in classifica, non fa sconti. Chiude i tre set con 16 punti, il 57% in attacco, il 67% in difesa, 2 ace e un muro. SIMONE GIANNELLI: Su un campo difficile, contro un avversario che è la rivelazione della stagione, sale in cattedra con una partita di grande sostanza. Precisione e qualità per proseguire il magic moment di Trento. LEANDRO MOSCA: Bella prova del giovane centrale milanese che chiude il match vinto contro Padova con 7 punti all’attivo: 56% in attacco e 2 muri. RICCARDO SBERTOLI: Non è una partita semplice da gestire per l’alzatore di Milano. Non tutti gli attaccanti sono in serata positiva ma lui non perde mai la tramontana e gestisce al meglio anche le situazioni più complicate. MATTIA BOTTOLO: Ancora una prova da 17 punti, contro un avversario di tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) OSMANY JUANTORENA: Non manca praticamente mai in questa classifica. Anche sul campo di Cisterna, ultima in classifica, non fa sconti. Chiude i tre set con 16 punti, il 57% in attacco, il 67% in difesa, 2 ace e un muro. SIMONE GIANNELLI: Su un campo difficile, contro un avversario che è la rivelazionestagione, sale in cattedra con una partita di grande sostanza. Precisione e qualità per proseguire il magic moment di Trento. LEANDRO MOSCA: Bella prova del giovane centrale milanese che chiude il match vinto contro Padova con 7 punti all’attivo: 56% in attacco e 2 muri. RICCARDO SBERTOLI: Non è una partita semplice da gestire per l’alzatore di Milano. Non tutti gli attaccanti sono in serata positiva ma lui non perde mai la tramontana e gestisce al meglio anche le situazioni più complicate. MATTIA BOTTOLO: Ancora una prova da 17 punti, contro un avversario di tutto ...

