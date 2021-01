Un ‘partito di Conte’? C’è chi ha da ridire, ma su alcune cose dovremmo essere tutti d’accordo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su una cosa siamo tutti d’accordo: la crisi di governo era l’ultimo intralcio di cui aveva bisogno l’Italia. Eppure, anche in questa crisi emerge con più forza l’esigenza di un nuovo soggetto politico capace di fare da cerniera riformista ad una coalizione fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Un partito che abbia come punto di riferimento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che guardi a un’ampia fetta di cittadini che non si sentono pienamente rappresentati dagli attuali schieramenti. Attenzione, però: non solo non è ancora tempo, ma non si può nemmeno immaginare di ridurre questa esigenza a una operazione parlamentare, seppur necessaria. Un supporto di senatori e parlamentari responsabili si giustifica per altre ragioni, che riguardano l’interesse generale del Paese: l’esecuzione rapida e ottimale delle vaccinazioni, la supervisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su una cosa siamo: la crisi di governo era l’ultimo intralcio di cui aveva bisogno l’Italia. Eppure, anche in questa crisi emerge con più forza l’esigenza di un nuovo soggetto politico capace di fare da cerniera riformista ad una coalizione fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Un partito che abbia come punto di riferimento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che guardi a un’ampia fetta di cittadini che non si sentono pienamente rappresentati dagli attuali schieramenti. Attenzione, però: non solo non è ancora tempo, ma non si può nemmeno immaginare di ridurre questa esigenza a una operazione parlamentare, seppur necessaria. Un supporto di senatori e parlamentari responsabili si giustifica per altre ragioni, che riguardano l’interesse generale del Paese: l’esecuzione rapida e ottimale delle vaccinazioni, la supervisione ...

gaiatortora : @chiccotesta Non c'è altro oltre Conte. Conte tutto. Dimenticato il Conte uno. I responsabili vanno bene oggi ieri… - silvia_sb_ : Stai a vedere che la minaccia delle urne + ipotesi partito Conte (che sottrarrebbe altri voti a PD e 5S) non è stata una gran trovata. - wireditalia : Indovinate qual è l'unico esecutivo dell'Ue che è partito lancia in resta a fare la guerra alle multinazionali, fac… - RobertoMattiaz1 : RT @wireditalia: Indovinate qual è l'unico esecutivo dell'Ue che è partito lancia in resta a fare la guerra alle multinazionali, facendo co… - IesuAnna : RT @alby61: @nzingaretti Ma falla finita di minacciare, e smetti di fare il garzone di Conte, vi fate compatire e ti porterà via metà dei v… -

