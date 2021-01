Tragedia di Palermo | vietare i social ai ragazzi sarebbe anacronistico | la risposta è un’altra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La morte di unana di dieci anni, soffocata da una cintura, non può lasciare indifferente nessun maestro, soprattutto se a causare questapotrebbe essere stato un gioco, una sfida raccolta in Rete su uno dei tantinetwork che i bambini e iusano nonostante il divieto d’iscrizione a chi ha un’età inferiore ai 13 anni. Come sempre in questi casi, ho atteso qualche giorno prima di dire la mia. Ho letto su diversi quotidiani gli autorevoli pareri di psicoterapeuti, psicologi, scrittori e colleghi giornalisti: uomini e donne che “studiano” la società, che esaminano dati, che osservano gli eventi e sanno leggerli con gli strumenti della psicologia ma che, forse, non vedono un bambino e una classe di bambini da un po’ di tempo. Chi sta, come noi insegnanti, in aula ogni giorno fa ...