The Elder Scrolls V: Skyrim incontra il presidente USA Joe Biden in un breve video! (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021, Joe Biden ha prestato giuramento come 46° presidente degli Stati Uniti d'America attraverso l'inaugurazione che è stata trasmessa in televisione per tutto il giorno. L'inaugurazione è avvenuta prima di mezzogiorno dove il presidente Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris si sono presentati davanti al mondo e hanno prestato giuramento, mani sulla Bibbia e tutto il resto. Lo stesso giorno, Joe si è rivolto alla nazione mentre si trovava all'interno del Lincoln Memorial e un utente ha visto il potenziale per un meme di Skyrim. L'utente Twitter @NostalgicVGEdit, altrimenti noto come Videogame Edits, ha visto l'opportunità per creare il meme. Come potete vedere dal tweet incorporato qui sotto, il video mostra una telecamera che attraversa l'ingresso del Lincoln ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021, Joeha prestato giuramento come 46°degli Stati Uniti d'America attraverso l'inaugurazione che è stata trasmessa in televisione per tutto il giorno. L'inaugurazione è avvenuta prima di mezzogiorno dove ilJoee il viceKamala Harris si sono presentati davanti al mondo e hanno prestato giuramento, mani sulla Bibbia e tutto il resto. Lo stesso giorno, Joe si è rivolto alla nazione mentre si trovava all'interno del Lincoln Memorial e un utente ha visto il potenziale per un meme di. L'utente Twitter @NostalgicVGEdit, altrimenti noto come Videogame Edits, ha visto l'opportunità per creare il meme. Come potete vedere dal tweet incorporato qui sotto, il video mostra una telecamera che attraversa l'ingresso del Lincoln ...

Eurogamer_it : Qualcuno ha deciso di far incontrare #Skyrim e il presidente USA Joe Biden! - The_Elder_Wolf : Scorpio ? - PhillipWSerna : RT @PhillipWSerna: A.#Ferrabosco I - Fantasia 'Di sei bassi’ on 6 #Violone! #BiggerIsBetter for #EarlyMusicMonday! @Spotify: - PlayTrucos : Data di uscita di The Elder Scrolls 6 suggerita da Insider - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: The Elder Scrolls Online: #Bethesda realizza la fede nuziale da 1.000 dollari -