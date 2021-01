Milan, per il derby di Coppa due rientri ma un’assenza importante (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Milan continua il lavoro di avvicinamento al derby in programma domani sera a San Siro contro l’Inter e valido i quarti di finale di Coppa Italia Neanche un giorno di sosta per il Milan di Stefano Pioli che ha sin da subito ripreso gli allenamenti dopo la brutta sconfitta subita a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini. Nella testa dei giocatori rossoneri c’è la voglia di riscattarsi alla grande e quale migliore occasione di un derby da dentro o fuori come quello valevole i quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì. DUE RECUPERI – Due importanti rientri tra le fila Milaniste con Romagnoli e Saelemaekers, assenti in campionato per squalifica, pronti a riprendere il proprio posto dal primo minuto nel derby. Bene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilcontinua il lavoro di avvicinamento alin programma domani sera a San Siro contro l’Inter e valido i quarti di finale diItalia Neanche un giorno di sosta per ildi Stefano Pioli che ha sin da subito ripreso gli allenamenti dopo la brutta sconfitta subita a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini. Nella testa dei giocatori rossoneri c’è la voglia di riscattarsi alla grande e quale migliore occasione di unda dentro o fuori come quello valevole i quarti di finale diItalia in programma martedì. DUE RECUPERI – Due importantitra le filaiste con Romagnoli e Saelemaekers, assenti in campionato per squalifica, pronti a riprendere il proprio posto dal primo minuto nel. Bene ...

