Laura Pausini, scatto dal passato: auguri che scaldano il cuore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laura Pausini continua a sorprendere e con un meraviglioso scatto dal passato commuove tutti i suoi seguaci: auguri che scaldano il cuore L. Pausini, Fonte foto: Instagram (@ LauraPausini)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione durante le sue tante apparizioni, Laura Pausini continua a sorprendere e con un tenerissimo scatto commuove il web: auguri che scaldano il cuore. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la lunghissima carriera dalla cantautrice comincia nel lontano 1993 quando vince l’ambitissimo ‘Festival di Sanremo‘ nella sezione novità con ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021)continua a sorprendere e con un meravigliosodalcommuove tutti i suoi seguaci:cheilL., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione durante le sue tante apparizioni,continua a sorprendere e con un tenerissimocommuove il web:cheil. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la lunghissima carriera dalla cantautrice comincia nel lontano 1993 quando vince l’ambitissimo ‘Festival di Sanremo‘ nella sezione novità con ...

trash_italiano : Utilizzare Laura Pausini per l'entrata di Paolo Brosio e ragazza (?) credo sia illegale in molti Stati. #noneladurso - pieroomega : Viviamo in un mondo alla rovescia, dove incapaci cantanti o produttori di vergognose canzoncine per bimbi minkia, s… - PaoloTalanca : @sferaebbasta vorrebbe salvarci dal pop ma lui è il 'Laura Pausini' della trap. Lo dico su @fattoquotidiano… - tizianosmile1 : Mi sento come Laura Pausini quando Marco se n'è andato. #dimissioni - Italia_Notizie : Sfera Ebbasta si scaglia contro la musica pop. Ma lui per me è il ‘Laura Pausini’ della trap -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Gli auguri di Laura Pausini alla sorella Silvia: foto e video del 'duetto' Radio Italia Laura Pausini, scatto dal passato: auguri che scaldano il cuore

Laura Pausini continua a sorprendere e con un meraviglioso scatto dal passato commuove tutti i suoi seguaci: auguri che scaldano il cuore ...

Sfera Ebbasta si scaglia contro la musica pop. Ma lui per me è il ‘Laura Pausini’ della trap

C’è un recente tweet di Sfera Ebbasta sul quale forse vale la pena di soffermarsi un attimo. Recita esattamente così... (di Paolo Talanca) ...

Laura Pausini continua a sorprendere e con un meraviglioso scatto dal passato commuove tutti i suoi seguaci: auguri che scaldano il cuore ...C’è un recente tweet di Sfera Ebbasta sul quale forse vale la pena di soffermarsi un attimo. Recita esattamente così... (di Paolo Talanca) ...