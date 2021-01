Il caso Regeni al Consiglio Ue cinque anni dopo la scomparsa. Di Maio: «Gravi responsabilità dell’Egitto, è una ferita per tutta l’Europa» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Era il il 25 gennaio del 2016 quando, alle 19.41, Giulio Regeni inviò dall’Egitto l’ultimo messaggio prima di sparire. Il suo corpo venne trovato senza vita solo il 3 febbraio, torturato e abbandonato sul ciglio della statale che dal Cairo porta ad Alessandria. Per cinque anni le autorità egiziane hanno depistato le indagini portate avanti dalla procura di Roma. Oggi, 25 gennaio, nel giorno dell’anniversario della scomparsa, il caso dell’omicidio del ricercatore friulano è discusso nel Consiglio degli Esteri Ue, durante il quale i ministri dei Paesi membri sono chiamati a decidere se intraprendere nuove azioni. «Da cinque anni la famiglia di Giulio e tutti noi chiediamo giustizia, ma non è ancora arrivata», ha detto in video ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Era il il 25 gennaio del 2016 quando, alle 19.41, Giulioinviò dall’Egitto l’ultimo messaggio prima di sparire. Il suo corpo venne trovato senza vita solo il 3 febbraio, torturato e abbandonato sul ciglio della statale che dal Cairo porta ad Alessandria. Perle autorità egiziane hanno depistato le indagini portate avanti dalla procura di Roma. Oggi, 25 gennaio, nel giorno dell’versario della, ildell’omicidio del ricercatore friulano è discusso neldegli Esteri Ue, durante il quale i ministri dei Paesi membri sono chiamati a decidere se intraprendere nuove azioni. «Dala famiglia di Giulio e tutti noi chiediamo giustizia, ma non è ancora arrivata», ha detto in video ...

