Ecco un possibile potenziamento delle linee guida per contenimento pandemia, prendiamo nota (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il governo ha saggiamente deciso di potenziare le linee guida del suo piano di contenimento della pandemia che ha finora sortito risultati così efficaci. Si ribadisce la ripartizione a pastello del paese, però a fasi: ogni regione potrà essere, nella stessa giornata, rossa – gialla – arancione a seconda degli orari: rossa dalle sette a mezzogiorno, gialla da mezzogiorno alle due, arancio dalle due alle quattro: dopo scatta il coprifuoco anticipato fino al giorno dopo. All’interno delle singole regioni, ogni città dovrà diversificare le tinte secondo fasce orarie più stringenti, per esempio dalle 7,12 alle 11,57, dalla 11,57 alle 14,22 e così via. All’interno delle singole città ogni isolato dovrà regolarsi stabilendo tempistiche più particolareggiate. All’interno di ogni isolato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il governo ha saggiamente deciso di potenziare ledel suo piano didellache ha finora sortito risultati così efficaci. Si ribadisce la ripartizione a pastello del paese, però a fasi: ogni regione potrà essere, nella stessa giornata, rossa – gialla – arancione a seconda degli orari: rossa dalle sette a mezzogiorno, gialla da mezzogiorno alle due, arancio dalle due alle quattro: dopo scatta il coprifuoco anticipato fino al giorno dopo. All’internosingole regioni, ogni città dovrà diversificare le tinte secondo fasce orarie più stringenti, per esempio dalle 7,12 alle 11,57, dalla 11,57 alle 14,22 e così via. All’internosingole città ogni isolato dovrà regolarsi stabilendo tempistiche più particolareggiate. All’interno di ogni isolato ...

valetort : RT @AddLance: Vuoi un sito sicuro? Ecco 3 dei migliori #wordpressplugin per blindare il più possibile la tua presenza online! #webdevelopme… - AddLance : Vuoi un sito sicuro? Ecco 3 dei migliori #wordpressplugin per blindare il più possibile la tua presenza online!… - OptiMagazine : Max Del Papa: ecco il possibile potenziamento delle Linee Guida per Contenimento Pandemia #pandemia #lineeguida… - DelpapaMax : Ecco un possibile potenziamento delle linee guida per contenimento pandemia, prendiamo nota - montevarchi : Giovedì 28 gennaio con inizio alle ore 14.30 si svolgerà il Consiglio Comunale Sarà possibile seguirlo in streami… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco possibile Nuove ordinanze in vigore: ecco che cosa si può fare regione per regione Il Sole 24 ORE Medicina estetica: ecco i cinque trend per il 2021

Per il 2021 è già possibile individuare i trend della medicina estetica. «Il progresso della tecnologia, dei materiali e delle tecniche, in sinergia con la continua ricerca, permette lo sviluppo di ...

Chi sono gli "introvabili": i 6 profili che le aziende non riescono ad assumere

Una ricerca condotta da Adecco, riguardo il mercato lavorativo, ci fa scoprire quali sono le 6 professioni del futuro ...

Per il 2021 è già possibile individuare i trend della medicina estetica. «Il progresso della tecnologia, dei materiali e delle tecniche, in sinergia con la continua ricerca, permette lo sviluppo di ...Una ricerca condotta da Adecco, riguardo il mercato lavorativo, ci fa scoprire quali sono le 6 professioni del futuro ...